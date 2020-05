Münster (ots) - Autoankauf (https://www.autoankauf-de.de): Auto verkaufen in der Corona-ZeitAufgrund der Corona-Krise sind persönliche Treffen nur in einem begrenzten Maße erlaubt. Viele Autohändler haben geschlossen und auch der Verkauf übers Netz gestaltet sich aufgrund der Ausgangsbeschränkungen als schwierig. Wer sein Auto verkaufen möchte, kann sich an einen Ankäufer wenden, der das Fahrzeug persönlich vor Ort abholt und bar bezahlt.Die Vorteile des AutoankaufsDer Gebrauchte in der Garage oder in der Einfahrt soll verkauft werden? Um Platz zu schaffen und das Budget für ein neues Auto zu erweitern, kann das Auto ganz einfach an einen Ankäufer verkauft werden. Der Autoankauf hat dabei einige Vorteile. Anstelle von teuren Inseraten und langwierigen Verkaufsgesprächen wird das Fahrzeug direkt an den Ankäufer verkauft. Dieser zahlt einen fairen Preis für den Gebrauchten und holt ihn unmittelbar nach dem erfolgreichen Verkauf ab. So ist der Aufwand für beide Parteien gering.Verkauf von verschiedenen FahrzeugtypenBeim Autoankauf können alle Arten von Fahrzeugen verkauft werden. Ob es sich um einen alten Familienwagen oder um einen Kleinwagen handelt: Der Ankäufer nimmt fast alle Fahrzeuge in Ankauf. Das ist vor allem in der derzeitigen Lage praktisch, denn Verkaufsgespräche und Probefahrten sind während Corona nur eingeschränkt möglich. Bei Autoankauf ist nur ein einziges Treffen vonnöten, um den Kauf abzuschließen.Der Ankauf ist eine beliebte Möglichkeit, das Fahrzeug zu veräußern. Der große Vorteil: für Fahrzeuge aller Typen und Marken lässt sich in der Regel noch ein guter Preis erzielen. Alle bekannten Marken wie Toyota, BMW oder Mercedes lassen sich verkaufen.Auto verkaufen während CoronaDer Ankäufer (https://www.autoankauf-de.de/autoankauf-muenster/) kommt in diesem Fall persönlich vorbei, um das Fahrzeug zu begutachten. Bei einer Einigung macht er direkt vor Ort ein gutes Angebot und nimmt das Fahrzeug in vielen Fällen direkt mit. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls direkt vor Ort. Der ehemalige Fahrzeughalter erhält den vereinbarten Betrag in bar oder auf Wunsch auch per Überweisung. Die weiteren Aufgaben von der Ummeldung des Fahrzeugs bis zur Abholung übernimmt ebenfalls der Ankäufer. Auf diese Weise ist der Verkauf des Gebrauchten auch in Corona-Zeiten schnell und unkompliziert abgewickelt.Pressekontakt:Autoankauf-DEKönigsberger Str. 261,48157 Münster Telefon: 0174 31 24 13 7E-Mail: info@autoankauf-de.deInternet: www.autoankauf-de.deOriginal-Content von: Autoankauf-de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144400/4594885