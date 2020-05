Die Pläne zum Umbau des Vorstands und dem Ausbau der Compliance haben der Wirecard-Aktie am Montag ein sattes Kursplus von rund acht Prozent beschert. Am Dienstag scheint die Erholung aber bereits wieder im Sande zu verlaufen. Die jüngsten Aussagen vom Chef der Finanzaufsicht BaFin deuten auf neuen Ärger hin. Die Behörde schaue die Entwicklungen bei Wirecard genau an und es hätten mehrere Prüfungen stattgefunden, sagte BaFin-Chef Felix Hufeld am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. ...

