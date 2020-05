Rosenheim (www.fondscheck.de) - Der Corona-Crash liegt hinter uns und natürlich werden die Aktienbörsen wieder zur Normalität zurückfinden, so Thomas Müller, Herausgeber "boerse.de-Aktienbrief".Dann werde für den boerse.de-Weltfonds (ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK) auch wieder die Zeit kommen, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu realisieren und bis dahin müsse einfach in aller Ruhe abgewartet werden. Dabei gebe es jetzt fantastische Nachrichten für alle Anleger, die an Ausschüttungen interessiert seien: Man könne ab sofort die neue Weltfonds-Tranche (ISIN LU2115466117/ WKN A2PZMU) zeichnen, in der monatlich 0,25% ausgeschüttet würden! ...

