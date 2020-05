Der Wiedereinstieg des US-Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR) bei ProSiebenSat.1 hat am Dienstag bei den Anlegern des Medienkonzerns neue Hoffnung auf eine starke Hand von Finanzinvestoren geschürt. Die Aktie schoss zeitweise mehr als 18 Prozent nach oben auf 11,58 Euro. Derzeit notiert das Papier noch 13,9 Prozent im Plus und ist damit unangefochten der Spitzenreiter das Tages im MDAX.Das Private-Equity-Haus KKR sprach am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem "finanziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...