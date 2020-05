Während sich viele Fleischfabriken zu Corona-Hotspots entwickeln und wegen schlechter Hygiene- und Arbeitsbedingungen in die Kritik geraten, konnte der Fleischersatzhersteller Beyond Meat in der Corona-Krise seine Umsätze steigern und sogar einen Gewinn einfahren. Innerhalb eines Monats stieg die Aktie um mehr als 88 Prozent! Viele Analysten sind bei der Beyond Meat-Aktie trotzdem skeptisch. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...