++ Europäische Aktien schwankten zu Beginn der Sitzung ++ DE30 prallt von der 200-Stunden-Linie ab ++ Deutsche Post, E.ON und Allianz veröffentlichen die Ergebnisberichte für Q1 ++Die Aktien in Europa hatten einen volatilen Start in die Sitzung. Die Indizes eröffneten niedriger, stiegen aber später schnell an, und jetzt notieren die meisten europäischen Aktienindizes nahe den gestrigen Schlusskursen oder leicht darüber. Für heute sind keine wichtigen Datenveröffentlichungen geplant, da die VPI-Daten aus den USA (14:30 Uhr) keinen großen Einfluss auf Aktien haben dürften. BaFin ist sicher, dass Banken die Krise überstehen können Felix Hufeld, der Präsident der BaFin, äußerte sich zur anhaltenden Krise und Stabilität der Finanzmärkte. Hufeld sagte, dass die Krise die Probleme, mit denen die Banken bereits zu kämpfen hatten, noch verstärken werde. Dies werde nach dem Ende der Pandemie eine gründliche Überprüfung ihrer Geschäftsmodelle erfordern. Dennoch sagte er auch, dass er sicher ...

