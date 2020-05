Die Arbeitslosenzahlen sind seit dem Höhepunkt Mitte April um 39.000 gesunken. Per 11. Mai waren 549.662 Personen arbeitslos oder in Schulung, um 198.000 mehr als im Vorjahr, teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mit. Die Coronavirus-Pandemie hat zur höchsten Arbeitslosigkeit seit 1945 geführt. Für 1,3 Millionen Arbeitsplätze ist Corona-Kurzarbeit möglich.Aschbacher zeigte ...

