LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Unilever NV auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zwar hätten auch vorübergehende Effekte durch die Vorratsaufstockungen der Konsumenten im ersten Quartal positiv gewirkt, doch könnte der gestiegene Konsum in einigen Bereichen andauern, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Konsumgüterkonzernen. So kauften die Menschen mehr Reinigungsmittel und Lebensmittel für daheim./mis/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000388619

