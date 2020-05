Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts015/12.05.2020/12:30) - In einem neuen Handbuch zeigt der Automobilzulieferer KAMAX die Vorteile ultrahochfester Schrauben für Leichtbau und gesteigerte Leistungsanforderungen im Automobilbau. Die Anforderungen an Schraubverbindungen in der Automobilproduktion sind von Haus aus hoch und werden mit zunehmenden Umweltauflagen stetig höher. Werden Schrauben in einem Fahrzeug verbaut, müssen sie eine hohe Tragfähigkeit und maximale Vorspannkraft aufweisen, lokale Spannungsüberhöhungen aushalten und Widerstandsfähigkeit gegenüber wasserstoffinduzierten Sprödbrüchen zeigen. Unter dem Druck sich verschärfender Umweltauflagen rückt zudem der Anspruch an immer leichtere Bauweisen in den Fokus. Ultrahochfeste Schrauben mit bainitischem Gefüge bieten dazu großes Potenzial. In Europa wurde diese Technologie von dem Automobilzulieferer KAMAX in die fahrzeugtechnische Serienanwendung eingeführt. Durch die gesteigerte Festigkeit der Schrauben nimmt die maximal erreichbare Vorspannkraft zu, ohne dass Abmessung und somit Gewicht und Bauraum vergrößert werden müssen. Im Umkehrschluss lassen sich Gewicht und Bauraum einsparen, wenn auch eine kleinere ultrahochfeste Schraube die erforderliche Vorspannkraft erbringt. Mit den Produkten KXtreme hat KAMAX ultrahochfeste Schrauben mit bainitischem Gefüge zur Serienreife geführt. Im Handbuch der ultrahochfesten Schrauben fasst das Unternehmen Jahre der Entwicklungsarbeit zusammen. KAMAX' Ziel ist es, Konstrukteure und Werkstoffexperten dazu zu befähigen, ultrahochfeste Schrauben für Leichtbaukonstruktionen und effiziente Verbindungen einzusetzen. Das Buch stellt umfassende Informationen über die Werkstoff- und Bauteileigenschaften ultrahochfester Schrauben bereit. Aus dem Inhalt: * Definition und Kennzeichnung * Leistungskennwerte von ultrahochfesten Schrauben * Montageverhalten * Verhalten gegenüber wasserstoffinduziertem Sprödbruch * Wärmebehandlungsverfahren, Werkstoffe, Gefüge * Oberflächenschutzsysteme für ultrahochfeste Schrauben * Anwendungsvorteile durch ultrahochfeste Schrauben * Alternative Werkstoffkonzepte für ultrahochfeste Schrauben Horst Dieterle, KAMAX Automotive GmbH: Handbuch der ultrahochfesten Schrauben 1. Auflage 2020 112 Seiten Preis: 29,99 EUR ISBN Buch: 978-3-8343-3465-7 ISBN E-Book: 978-3-8343-6266-7 Das Buch kann unter http://www.vogel-fachbuch.de/schrauben bestellt werden. Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel Fachbuchprogramm begleitet Meister, Techniker und Ingenieure in der beruflichen Praxis, zeigt den aktuellen Stand des Wissens und eröffnet neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierung und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutsch-sprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter: http://www.vogel.de Belegexemplar/Link erbeten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200512015

