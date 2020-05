LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Morphosys von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 114 Euro angehoben. Ausschlaggebend für die Kursentwicklung des Biotechkonzerns bleibe die Entscheidung über die US-Zulassung von Tafasitamab, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin Risiken, doch seien diese mittlerweile im Vergleich zu den Chancen ausgewogener./mis/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken