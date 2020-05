BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Krise und des Lockdowns beobachtet der Energieversorger Eon in Großbritannien einen leichten Anstieg des privaten Stromverbrauchs. Die Nutzung der Haushalte sei um etwa 4 bis 5 Prozent gestiegen, sagte Konzernchef Johannes Teyssen anlässlich der Vorstellung der Quartalszahlen. Dies gleiche den rückläufigen Verbrauch des Kleingewerbes aus, beide Sektren zusammen kämen "etwa auf das Niveau der Vorjahre".

Größer dagegen sei der Effekt bei Industrie und Großgewerbe. Der Rückgang des Stromverbrauchs sei hier etwa doppelt so stark wie der im gesamten Land, betonte Teyssen. Die genauere Analyse der Verbrauchsdaten sei nur in Großbritannien etwas präziser, weil es dort bereits Millionen von Smart Metern gebe. In Deutschland seien es indes zu wenige Geräte, "da haben wir ein Problem", so der Konzernchef.

Eon hatte zwar für das erste Quartal noch keine nennenswerte Effekte durch die Corona-Krise beobachtet - problematisch sei das eher warme Wetter gewesen. Sollten aber neue, bislang noch nicht abzusehende Risiken durch Covid-19 hinzukommen, könnte sich der Ausblick doch noch ändern.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.