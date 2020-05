LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen für das erste Quartal von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des soliden ersten Quartals sehe das Management den Staplerhersteller für die kommenden, schwierigen Monate gut vorbereitet, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumstreiber durch die Logistikbranche seien intakt. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an./mis/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

