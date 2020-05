FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Markus Scheufler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes Auftaktquartal des Immobilienkonzerns. Dieser verspüre derzeit nur "minimalen" Gegenwind durch die Coronavirus-Krise./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

