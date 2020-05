FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal angesichts einer Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Mittal-Familie beteilige sich als Großaktionär wohl mit 200 Millionen US-Dollar an dem Schritt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei zwar frisches Geld, impliziere jedoch eine Verwässerung der Anteile. Bei vorherigen Kapitalmaßnahmen habe sich die Familie stärker beteiligt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

