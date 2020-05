Top M&A Target für Big Pharma +++ Extrem unterbewertete neue Anlagechance im Psychedelika-Sektor!

Anzeige / Werbung

12.05.2020

Wir haben in den letzten Jahren selten eine so aussichtsreiche Firma gesehen, die so wenige ausstehende Aktien am Markt hat wie EGF Theramed Health Corp. (WKN: A2PUB9, Ticker Kanada: TMED) und gleichzeitig im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor so massiv unterbewertet ist!

Noch liegt die Marktkapitalisierung bei unfassbar niedrigen 12,2 Mio. CAD! Das wird nicht lange so bleiben: Um die gleiche Marktkapitalisierung wie die beiden Peer-Group Unternehmen MindMed und Champignon Brands zu erreichen, müsste Theramed um das 13,4-fache von derzeit 1,40 C$ auf 18,76 CAD ansteigen!

Nach unseren Recherchen stehen aktuell nur ca. 1,8-2 Mio. Aktien am Markt für neue Investoren in dieser Psychedelika-Perle zur Verfügung - daher heiß es schnell zu reagieren, wenn Sie sich in diesem neuen extrem aussichtsreichen Trendthema frühzeitig positionieren wollen. EGF Theramed Health Corp. (WKN: A2PUB9, Ticker Kanada: TMED) ist ein extrem marktenger Titel - neue Kaufnachfrage trifft auf wenig verfügbare Stücke was dann schnell zu Extrembewegungen in der Aktie führen dürfte.

Uns fallen zwei Zitate ein, die 100%ig auf EFG Theramed passen:

"Der frühe Vogel fängt den Wurm"

"Das Schöne an den Aktien ist, dass man 1.000 Prozent gewinnen kann, aber höchstens 100 Prozent verlieren."

Die signifikante strategische Beteiligung an Pharmadelic Labs bietet Investoren der allerersten Stunde ein unfassbar gigantisches und vor allem kurzfristiges Kurspotential!

Warum sind wir für EGF Theramed für die nächsten Wochen und Monate so bullisch?

EGF Theramed Health Corp. (WKN: A2PUB9, Ticker Kanada: TMED) besitzt eine signifikante, strategische Beteilung in Höhe von 30% an dem innovativen privaten Biotechunternehmen Pharmadelic Labs.

Der Schwerpunkt von Pharmadelic Labs liegt auf der Verbesserung und Patentierung von Engineering-Prozessen für die Biosynthese von Verbindungen - vor allem dem psychoaktiven Bestandteil von "Magic Mushrooms" Psilocybin . Dabei forscht das Unternehmen an patentierbaren biosynthetischen Verfahren, die eine extrem kostengünstige Herstellung von Substanzen wie Psilocybin unter Laborbedingungen in pharmazeutisch erforderlicher höchstmöglicher Qualität ermöglicht.

Dieses schnell hochskalierbare Produktionsverfahren ist besonders für große Pharmaunternehmen von Interesse, die Medikamente der nächsten Generation auf Basis von psychedelischen Substanzen auf den Markt bringen wollen. Diese Firmen brauchen sichere Produktionsverfahren und Lieferketten um hunderte Millionen Arzneidosen bereitstellen zu können.

Pharmadelic Labs hat bereits Patente für den Biosynthese-Verarbeitungsprozess auf Hefebasis angemeldet, um das Molekül Psilocybin schnell, sauber und wirtschaftlich produzieren zu können.

Quelle: Pharmadelic Labs

Diese Biotechfirma Pharmadelic Labs ist somit ein erstklassiger M&A Kandidat oder Joint-Venture Partner für ein "Big Pharma" Unternehmen! Solche Deals lagen in der Vergangenheit meist im Milliardenbereich.

Der Medikamentenmarkt für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) wird bis 2025 auf 128,9 Milliarden USD ansteigen!

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 von Grand View Research wird der weltweite Markt für ZNS-Therapeutika bis 2025 voraussichtlich 128,9 Mrd. USD erreichen. Die steigende Prävalenz von psychischen Erkrankungen und das zunehmende Bewusstsein für psychiatrische Störungen treiben das Marktwachstum voran. Zu den Erkrankungen des zentralen Nervensystems gehören u.a. degenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Multiple Sklerose und mentale Erkrankungen wie Depression, Angstzustände.

Wir sind uns sicher: Die psychedelische Substanz Psilocybin, die aus den berühmten ‚Magic Mushrooms' bzw. auch synthetisch gewonnen wird, ist die revolutionäre Antwort die weltweite Volkskrankheit DEPRESSION!

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, die im Journal der American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, nimmt jeder sechste Amerikaner täglich ein Psychopharmaka-Medikament ein.

Die am häufigsten verwendeten Antidepressiva-Medikamente in der Studie waren:



Zoloft (Sertralinhydrochlorid) von Pfizer

Celexa (Citalopramhydrobromid) von Lundbeck

Prozac (Fluoxetinhydrochlorid) von Eli Lilly

Desyrel (Trazodonhydrochlorid) von Teva

Lexapro (Escitalopramoxalat) von Lundbeck

Cymbalta (Duloxetinhydrochlorid) von Eli Lilly

Weitere Big Player im Antidepressiva-Pharmamarkt sind Alkermes, Allergan, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Merck & Co, Takeda Pharmaceuticals, AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Die letzten medizinischen Durchbrüche im Antidepressiva Markt liegen nun schon Jahrzehnte zurück. Seit dem Aufkommen von Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahme Hemmern in den 1980er und 1990er Jahren mangelt es an neuen innovativen pharmakologischen Therapien für diverse psychiatrische Erkrankungen!

Hunderte Millionen Patienten weltweit warten auf neue, wirksame Medikamente - PSILOCYBIN dürfte die Antwort liefern!

EGF Theramed Health - Zusammenfassung unserer Kaufargumente durch die strategische Beteiligung an der Biotechfirma Pharmadelic Labs:

EGF Theramed gehört zu den ersten börsennotierten Unternehmen mit Fokus auf psychedelische Substanzen wie z.B. Psilocybin und ist damit eine der wenigen prime Go-To Aktie für smarte Investoren mit Weitblick.

gehört zu den ersten börsennotierten Unternehmen mit Fokus auf psychedelische Substanzen wie z.B. Psilocybin und ist damit eine der wenigen prime Go-To Aktie für smarte Investoren mit Weitblick. Die bedeutende strategische Beteiligung an Pharmadelic Labs ist für Theramed von immenser Bedeutung: Pharmadelic Labs bietet DIE Lösung für große Pharmaunternehmen, die sichere und stabile Herstellungsverfahren für psychedelische Substanzen wie Psilocybin suchen.

Pharmadelic Labs hat bereits Patente für den Biosynthese-Verarbeitungsprozess auf Hefebasis angemeldet, um das Molekül Psilocybin schnell, sauber und wirtschaftlich produzieren zu können. Durch eine einer Zusammenarbeit oder Übernahme durch ein "Big Pharma Unternehmen" kann der Medikamenten-Entwicklungsprozess beschleunigt werden.

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 8,7 Mio. ausstehenden Aktien, davon stehen derzeit für neue Investoren nur weniger als 2 Mio. zum freien Handel (free float) bereit. Der Rest der Aktien wird strategisch von Management und Insidern gehalten bzw. unterliegt einer 4-monatigen Verkaufsbeschränkung. Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue smarte Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot)

Management und Insidern gehalten bzw. unterliegt einer 4-monatigen Verkaufsbeschränkung. Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue smarte Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot) Erfahrenes Management- und Wissenschaft-Team: B. der Direktor für Forschung und Entwicklung (CSO), Brent Staples, ist eine Koryphäe im Bereich der synthetischen Biologie und medizinischen Chemie.

B. der Direktor für Forschung und Entwicklung (CSO), Brent Staples, ist eine Koryphäe im Bereich der synthetischen Biologie und medizinischen Chemie. Extrem niedrige Marktkapitalisierung (aktuell 12,2 Mio. CAD) mit sehr attraktiver Aktienbewertung : Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird. EGF Theramed ist der größte Einzelaktionär von Pharmadelic Labs.

: Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird. EGF Theramed ist der größte Einzelaktionär von Pharmadelic Labs. Theramed kann sich schnell als eines der führenden börsengehandelten Psychedelika-Unternehmen

Die Beteiligung Pharmadelic Labs ist (mittelfristig) ein attraktiver Übernahmekandidat oder Joint-Venture Partner durch ein "Big Pharma" Unternehmen, welches Zugang zu den Herstellungsverfahren / IP-Portfolio und Research know-how bekommen will.

oder Joint-Venture Partner durch ein "Big Pharma" Unternehmen, welches Zugang zu den Herstellungsverfahren / IP-Portfolio und Research know-how bekommen will. Zahlreiche Katalysatoren in den nächsten Monaten erwartet -Ausbau des IP-Portfolios, Newsflow bei Pharmadelic Labs.

in den nächsten Monaten erwartet -Ausbau des IP-Portfolios, Newsflow bei Pharmadelic Labs. Marktkapitalisierung per 11.05.2020: 12,2 CAD

Kurzum: EGF Theramed Health Corp. (WKN: A2PUB9, Ticker Kanada: TMED) ist ein reinrassiges Psychedelika-Biotechunternehmen, das in der Forschung und Entwicklung eines einzigartigen IP-Portfolio (geistiges Eigentum) aktiv ist.

Noch liegt die Marktkapitalisierung bei unfassbar niedrigen 12,2 Mio. CAD! Das wird nicht lange so bleiben: Um die gleiche Marktkapitalisierung wie die beiden Peer-Group Unternehmen MindMed und Champignon Brands zu erreichen, müsste Theramed um das 13,4-fache auf 18,76C$ ansteigen!

Die Aktie ist ein Micro-Cap (aktuelle Marktkapitalisierung nur 12,2 Mio. CAD) und damit hochspekulativ! Mit dem Engagement in dem brandneuen Pharma-Trendthema und die oben genannten Alleinstellungsmerkmale & Kaufargumente bietet diese Psychedelika-Biotechaktie neben Risiken aber auch ein extrem hohes Gewinnpotential!

Name: EGF Theramed Health Corp. WKN: A2PUB9 ISIN: CA2684691033 Börsenkürzel Deutschland: AUPH Börsenkürzel Kanada (CSE): TMED Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,40 CAD / 0,93 € in Frankfurt

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse CSE deutlich höher sind als an deutschen Börsen. EGF Theramed Health handelt aber auch an der deutschen Börse in Frankfurt. Wir erwarten, dass die Aktie an weiteren deutschen Börsenplätze gelisted wird. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst" Orders vorzuziehen. Gerade bei dieser sehr marktengen Aktie.

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

