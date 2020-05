CeoTronics AG: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 600 zur Lieferung von Funk-KommunikationssystemenDGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 600 zur Lieferung von Funk-Kommunikationssystemen12.05.2020 / 14:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 600 zur Lieferung von Funk-KommunikationssystemenDie CeoTronics AG erhielt den Auftrag, CT-DECT Funksysteme und Kommunikationsheadsets für die digitale Duplex-Kommunikation auf mobilen Räum-/Baumaschinen zu liefern. Die Fahrer können sich untereinander und auch mit dem Personal am Boden, im LKW oder in Kränen abstimmen und somit auch auf engstem Raum deutlich effizienter die Arbeitsprozesse gestalten und gleichzeitig die Arbeitssicherheit erhöhen.Der Auftrag soll in drei Losen bis zum Jahresende 2020 ausgeliefert und berechnet werden."Erste Informationen zur Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Geschäftsjahresende 2019/2020 (31. Mai) werden wir Anfang Juni veröffentlichen.", teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com12.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1042287Ende der Mitteilung DGAP News-Service1042287 12.05.2020