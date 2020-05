Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) und der andere "Möbelversender plus" die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07) haben heute am selben Tag Zahlen geliefert. Und beide stehen vor einem exorbitanten zweiten Quartal, wie die Wachstumsraten für April ahnen lassen: home24 mit plus 88% in Europa, 39% in Brasilien und Westwing mit plus 80%. Die beiden Onlinehändler haben beide im ersten Quartal gute Zahlen geliefert, bestimmt gegen Ende schon befördert durch die pandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen. Dass kommt natürlich den Geschäftsmodellen der Beiden entgegen: home24 sich selbst als "eine führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...