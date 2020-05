Die Wiener Börse hat am Dienstag weiter klar im Minus tendiert und am Nachmittag ein Tagestief erreicht. Zuletzt tendierte der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 1,14 Prozent bei 2.200,83 Einheiten und damit einen Punkt über dem kurz zuvor erreichten Tiefstand. Der ATX knüpfte damit an den Vortag an, als er Kursverluste in einer ähnlichen Größenordnung verzeichnet hatte.Die europäischen Leitbörsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...