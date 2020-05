Lysaker (www.fondscheck.de) - Unzweifelhaft nimmt die Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten, die sich an den Kriterien Umwelt, Soziales und gute Führung (ESG) orientieren, stark zu, so Henrik Wold Nilsen, Fondsmanager des Storebrand Global ESG Plus (ISIN LU1932669598/ WKN A2PDRR) von Storebrand Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...