Die Wirecard-Aktie befindet sich aktuell auf Achterbahnfahrt. Dabei ging es von 145,00 Euro (Februar-Hoch) in den Keller bis auf 82, 26 Euro (24-Monats-Tief am 06. Mai) und in den vergangenen zwei Wochen steht ein Kursverlust in Höhe von 31% auf der Wirecard-Anzeigetafel.Heute wurde bekannt, dass die deutsche Finanzaufsicht (Bafin) die Aussagen des Zahlungsdienstleisters Wirecard...

Den vollständigen Artikel lesen ...