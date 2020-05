Das mobile Kart-Racer-Spiel erreicht vor dem Start weltweit 5 Millionen Vorregistrierungen

Bereiten Sie sich auf ein aufregendes Rennen vor, wenn das kostenlose mobile Kart-Racer-Spiel KartRider Rush+ am 12. Mai auf iOS- und Android-Geräten startet. Schnallen Sie sich an und erleben Sie eine Reihe robuster Strecken, innovative und vielfältige Spielmodi sowie unzählige Anpassungsoptionen für Karts, mit denen die Welt der Kart-Racer-Spiele neu definiert wird.

KartRider Rush+ (Photo: Business Wire)

KartRider Rush+ ist die neueste Version des wahnsinnig beliebten KartRider-Franchisesystems und bietet beim Start über 50 Rennstrecken und 20 Karts mit unübertroffenen Optionen zur Anpassung von Karts und Figuren, darunter Herstellerlogos, Schilder, Verkleidungen usw.

KartRider Rush+ wurde für viel Spielspaß unterwegs oder längere Spielzeiten mit anderen Rennfahrern entwickelt und bietet für jeden etwas. Die verschiedenen Modi umfassen Folgendes:

Story-Modus: Im Story-Modus können die Spieler vollständig in das Spiel eintauchen, sich mit Hintergrundgeschichten der Figuren vertraut machen und verschiedene Spielmodi ausprobieren.

Im Story-Modus können die Spieler vollständig in das Spiel eintauchen, sich mit Hintergrundgeschichten der Figuren vertraut machen und verschiedene Spielmodi ausprobieren. Hochgeschwindigkeitsrennmodus: In diesem Modus werden die Rennfahrer dazu aufgefordert, gegeneinander anzutreten und ihre Driftfähigkeiten zu nutzen, um EXP zu sammeln, mit denen anspruchsvollere Strecken freigeschaltet werden können.

In diesem Modus werden die Rennfahrer dazu aufgefordert, gegeneinander anzutreten und ihre Driftfähigkeiten zu nutzen, um EXP zu sammeln, mit denen anspruchsvollere Strecken freigeschaltet werden können. Arcade-Modus: Unabhängig davon, ob sie alleine oder in Teams spielen, können die Spieler im Arcade-Modus zusätzliche Spieloptionen nutzen, z. B. Item Race, Infini-Boost und Lucci Runner.

Unabhängig davon, ob sie alleine oder in Teams spielen, können die Spieler im Arcade-Modus zusätzliche Spieloptionen nutzen, z. B. Item Race, Infini-Boost und Lucci Runner. Ranglistenmodus: Von Bronze bis Living Legend können Spieler durch verschiedene Stufen aufsteigen und Belohnungen wie K-Coins verdienen, mit denen sie eine Vielzahl von Gegenständen im Shop kaufen können.

Von Bronze bis Living Legend können Spieler durch verschiedene Stufen aufsteigen und Belohnungen wie K-Coins verdienen, mit denen sie eine Vielzahl von Gegenständen im Shop kaufen können. Zeitfahren: In diesem Modus geht es darum, gegen die Stoppuhr anzutreten und der schnellste Rennfahrer zu werden.

Für Spieler, die ultimative Rennfähigkeiten erreichen möchten, führt KartRider Rush+ ein Mentoringsystem ein, über das sich Rennfahrer mit Mentoren zusammenschließen und ihre Fähigkeiten verbessern oder sich als Mentoren anmelden und andere Spieler anleiten können. Alle an diesem System teilnehmenden Spieler erhalten Vergünstigungen und Belohnungen im Zusammenhang mit den Mentoring. Das Clubsystem macht es Rennfahrern auch leicht, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten, um Herausforderungen und tägliche Aktivitäten zu meistern und Belohnungen zu verdienen.

Darüber hinaus können alle Spieler bis zum 25. Mai 2020 die Meilensteinbelohnungen für die Vorregistrierung beanspruchen. Zu diesen Belohnungen gehören der Kart Skelemech, die Figur Slugger Dao, das Angel-Wing-Headset, Star Driftmoji und Love Candy Balloon, die nach Erreichen von 5 Millionen Vorregistrierungen vor dem Start als Bonusgegenstand hinzugefügt wurden.

Zur Feier des Starts hat KartRider Rush+ eine Partnerschaft mit dem legendären Peripheriegerätehersteller HyperX geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft wird KartRider Rush+ HyperX-Gaming-Peripheriegeräte wie das HyperX-Headset Cloud MIX und die HyperX ChargePlay Clutch für längere und komfortablere Gaming-Sessions als Werbegeschenke bereitstellen.

KartRider Rush+ wird weltweit in mehreren Sprachen verfügbar sein, darunter Englisch, Koreanisch, Thailändisch und traditionelles Chinesisch. Unter https://kartrush.nexon.com finden Sie die neuesten Updates und Informationen.

Über KartRider Rush+

KartRider Rush+ basiert auf dem beliebten Online-Gaming-Phänomen KartRider und ist ein kostenloses Kart-Rennspiel, das die gesamte Rennaktion seines Namensgebers auf iOS- und Android-Geräten bietet. Mit wunderschönen 3D-Grafiken bietet KartRider Rush+ Spielern robuste Strecken, Karts und Spielmodi, genau wie sein Online-Gegenstück für alle Levels, vom Rennanfänger bis zum Drift-Champion.

Über Nexon America Inc.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. (kurz "Nexon"), genutzt und für ein einzigartiges westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

