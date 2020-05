Diese Nachzügler stellte soeben die Schweizer "Finanz und Wirtschaft" in einer Tabelle zusammen. Ein Blick genügt: Abgesehen von Lufthansa, über deren Finanzierung noch in dieser Woche entschieden wird, sind alle berühmten Industrie-Adressen Deutschlands dabei und notieren nach wie vor ca. 35 % unter ihren Kursen zum Jahresanfang. Keiner dieser Namen hat Finanz- oder Produktsorgen, aber vielleicht das eine oder andere Chef-Problem.



Deshalb sind sie zum Teil Nachzügler, worin die Frage liegt: Werden sie demnächst aus Sicht der Investoren zu "Vorzüglern"? Denn: Wer in Deutschland investiert, kommt an diesen Namen nicht vorbei. Dann geht es umgekehrt darum: Welches Potenzial liegt in diesen abgestürzten Kursen für eine Laufzeit von 12 bis 18 Monaten, wenn der Impfstoff gefunden ist und erst dann die Normalität wieder beginnt?



