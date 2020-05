Hannover (www.anleihencheck.de) - Soeben wurden vom Bureau of Labor Statistics aktuelle Daten zu den Konsumentenpreisen (CPI) in den USA bekannt gegeben, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei es im April zu einem durchaus spektakulären Rückgang des Preisniveaus auf Verbraucherpreisebene um -0,8% M/M gekommen. Mit der Monatsrate im Dezember 2008 sei es der deutlichste Preisverfall nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Sturz der Inflationsrate von 1,5% auf nur noch 0,3% falle ebenfalls auf. Damit sei allerdings auch gerechnet worden. Die Verbraucherpreise exklusive Nahrung und Energie hätten ebenfalls einen Rückgang verzeichnet, der aber mit -0,4% etwas moderater ausgefallen sei. Die Jahresrate sei von 2,1% auf 1,4% zurückgegangen. ...

