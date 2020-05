Eine der bereits jetzt herausragendsten Aktien unseres erst am 04.05.2020 lancierten Themendepots ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN stellt derzeit der Titel des 1976 gegründeten und in Minneapolis ansässigen Entwicklers von Basisanalyseverfahren für die gesamte Biopharmaziebranche, BIO-TECHNE CORP. (US09073M1045), dar. Seit Aufnahme auf Basis des NASDAQ-Schlusskurses vom 01.05. (= 227,54 USD) befindet sich die Aktie auf lokaler USD-Währungsbasis mittlerweile mit + 22,8 % im Plus, obwohl der Titel trotz überraschend positiver, nachbörslicher Quartalsergebnispublikation am 30.04. tags darauf am 01.05. in einer ersten Marktreaktion sogar zunächst erst einmal kräftig abgetaucht war.

