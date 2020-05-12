FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RUPERT RESOURCES LTD R05 CA78165J1057
AB/FROM ONWARDS 12.05.2020 16:47 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RUPERT RESOURCES LTD R05 CA78165J1057
AB/FROM ONWARDS 12.05.2020 16:47 CET
RUPERT RESOURCES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de