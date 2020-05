Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner gab den Abschluss eines nicht exklusiven Vertrages mit dem Mount Sinai Health System (Mount Sinai) über die Mitwirkung bei einem Versuchsproduktionslauf einer Komponente des serologischen COVID-19-Tests von Mount Sinai bekannt. Der Test hat vor kurzem eine Notfallgenehmigung von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) im Rahmen der COVID-19-Notfallerklärung für den Einsatz im Labor von Mount Sinai erhalten. Der Test ermöglicht es Mount Sinai, Patientenpopulationen auf das Vorhandensein oder Fehlen von COVID-19-Antikörpern zu testen."Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit Mount Sinai", sagte Wei Tang, CEO von ChemPartner. "ChemPartner ist bestrebt, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um der Wissenschaft während dieser Pandemie zu helfen. Unsere erfahrenen Forschungsteams sind von diesem Test und seinem Potenzial für Patienten auf der ganzen Welt begeistert.""Wir treiben die Entwicklung serologischer Tests auf SARS-CoV-2 bei Mount Sinai weiter voran und gehen Kooperationen wie diese mit ChemPartner ein, um diese wichtigen Bemühungen voranzutreiben", erklärte Dr. Erik Lium, Executive Vice President und Chief Commercial Innovation Officer bei Mount Sinai Health System.Der derzeit unter der FDA-Notfallgenehmigung zugelassene Test ermittelt das Vorhandensein von COVID-19-Antikörpern und ist nicht für den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus oder eines anderen Virus oder Krankheitserregers zugelassen.Bei Anfragen in Bezug auf die kommerzielle Lizenzierung des serologischen Tests von Mount Sinai konsultieren Sie bitte www.mountsinai.org/covidantibodytest (http://www.mountsinai.org/covidantibodytest).Informationen zu ChemPartnerShanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/), zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter in den Bereichen Biologika-Forschung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, Europa, China und Japan.Informationen zu Mount Sinai Health SystemDas Mount Sinai Health System ist der größte akademische medizinische Versorgungsanbieter in New York City und umfasst acht Krankenhäuser, eine führende medizinische Hochschule sowie ein ausgedehntes Netz von ambulanten OP-Praxen, das sich über den gesamten Großraum New York erstreckt. Das Mount Sinai ist eine nationale und internationale Quelle unübertroffener Ausbildung, translationaler Forschung und Entwicklungsarbeit. Auch auf dem Gebiet der klinischen Zusammenarbeit nimmt es eine Führungsrolle ein und gewährleistet so die qualitativ hochwertigste Versorgung - von der Prävention bis zur Behandlung der schwersten und komplexesten Erkrankungen des Menschen. Zum Mount Sinai Health System zählen über 7.200 Ärzte. Darüber hinaus verfügt es über ein robustes und sich ständig erweiterndes Netz von fachübergreifenden Diensten, darunter mehr als 400 ambulante OP-Praxen in den fünf Bezirken von New York City, Westchester und Long Island. Das Mount Sinai Hospital steht auf Platz 14 der "Honor Roll" des U.S. News & World Report unter den Top 20 der besten Krankenhäuser des Landes. Ferner zählt die Icahn School of Medicine zu den Top 20 der besten medizinischen Hochschulen der USA. Die Krankenhäuser des Mount Sinai Health System werden vom U.S. News & World Report kontinuierlich auf regionaler Ebene nach Fachgebieten bewertet, wobei unsere Ärzte unter den besten 1 % aller Ärzte landesweit abschneiden.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mountsinai.org (https://www.mountsinai.org/) oder auf den Seiten von Mount Sinai bei Facebook (https://www.facebook.com/mountsinainyc), Twitter (https://twitter.com/mountsinainyc) und YouTube (https://www.youtube.com/mountsinainy).Pressekontakt:Livia LeggMSChief Commercial Officernews@chempartner.comCynthia CletoMScDirector of Marketing für die Bereiche Outreach und Special ProgramsMount Sinai Health Systemcynthia.cleto@mssm.eduSarah Stapleton(913) 302 1568Original-Content von: Shanghai ChemPartner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131734/4595396