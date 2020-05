Von Doug Cameron und Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Boeing Co hat zum ersten Mal in sieben Jahren weniger als 5.000 Aufträge in den Büchern stehen. Ursächlich sind die umfangreichen Stornierungen für Maschinen des Typs 737 Max. Im April erhielt Boeing keine neuen Aufträge.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern strich weitere 108 MAX-Jets aus seinen Büchern und stufte angesichts der angespannten finanziellen Lage der Fluggesellschaften in Folge der Coronavirus-Pandemie den Status für weitere 101 Flugzeuge herab. Aufträge für größere Großraumflugzeuge gingen nicht verloren, wie Boeing mitteilte.

Boeing-CEO David Calhoun hatte zuvor bereits ein düsteres Bild für die Luftfahrtindustrie gezeichnet: mit Wachstum wie 2019 sei wahrscheinlich erst in drei bis fünf Jahren zu rechnen.

Boeing und der Konkurrent Airbus hatten während eines jahrzehntelangen Kaufrausches von Flug- und Leasinggesellschaften Aufträge für mehr als 13.000 Jets erhalten. Nun dürften auf Beide weitere Stornierungen zukommen, da Airlines aufgrund der Krise schrumpfen oder zusammenbrechen.

Boeing hat in diesem Jahr bisher mehr als 500 Bestellungen verloren, nachdem die Zahl der Stornierungen so stark gestiegen war wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Damit hat sich der Auftragsbestand auf 4.834 Jets verringert, verglichen mit 5.049 Ende März. Airbus sicherte sich im vergangenen Monat Aufträge für neun Jets und hat ausstehende Bestellungen für rund 7.500 Flugzeuge. Ausgeliefert hat Boeing im April sechs Maschinen, bei Airbus waren es 14.

