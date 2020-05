Medienmitteilung 12. Mai 2020

bfw liegenschaften ag - Ordentliche Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) beschloss in Bezug auf die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2020 eine ausschliesslich schriftliche oder elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Dies in Übereinstimmung mit Art. 6a Abs. 1 der vom Bundesrat am 16. März 2020 erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2). Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung war den Aktionärinnen und Aktionären somit nicht möglich. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat insgesamt 7'777'559 Aktienstimmen, was 98.61% der Stimmrechte entspricht.

Die Generalversammlung 2020 hat folgendes beschlossen:

Genehmigung des Lageberichts 2019 und der Jahresrechnung 2019 der Gesellschaft (Zustimmung 100.0%).

Vortrag des verfügbaren statutarischen Bilanzgewinns von CHF 37'717'353 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.93%).

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (Entlastung jeweils einzeln): Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 100.0%) Beat Frischknecht (Zustimmung 100.0%) André Robert Spathelf (Zustimmung 100.0%) Serge Aerne (Zustimmung 100.0%) Philipp Hafen (Zustimmung 100.0%) Andreas Brügger (Zustimmung 100.0%)

Der Antrag der beiden unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats auf Kapitalherabsetzung und Ausschüttung mittels Nennwertreduktion von CHF 1.40 pro Namenaktie Kategorie A und von CHF 0.14 pro Namenaktie Kategorie B wurde durch die Mehrheitsaktionärin BFW Holding AG, welche per Datum der Generalversammlung 98.1% der Stimmrechte hält, abgelehnt. Der Verwaltungsrat hatte bereits im Rahmen der Medienmitteilung zur Veröffentlichung der Jahreszahlen am 18. März 2020 und in der Einladung zur Generalversammlung vom 16. April 2020 festgehalten, dass die Mehrheitsaktionärin BFW Holding AG gegen eine allfällige Dividendenausschüttung wie auch gegen die vorgeschlagene Nennwertherabsetzung stimmen wird (Ablehnung insgesamt 99.44%).

Die separate Sonderversammlung der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A wählte, wie durch die BFW Holding AG beantragt, Herr Daniel Nipkow als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A im Sinne von Art. 709 OR (Zustimmung Sonderversammlung 99.99%).

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen: Daniel Nipkow als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A (Zustimmung 99.62%) Beat Frischknecht als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie B (Zustimmung 100.0%) André Robert Spathelf (Zustimmung 100.0%)

Wiederwahl von Beat Frischknecht zum Verwaltungsratspräsidenten (Zustimmung 100.0%).

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen: Daniel Nipkow (Zustimmung 99.62%) André Robert Spathelf (Zustimmung 99.99%)

Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, jermann künzli rechtsanwälte, Zürich (Zustimmung 100.0%).

Wiederwahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle (Zustimmung 99.99%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 (Zustimmung 99.99%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (Zustimmung 99.62%).

Kontaktperson:

bfw liegenschaften ag

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Beat Frischknecht

Verwaltungsratspräsident und CEO

+41 52 728 01 01

beat.frischknecht@bfwgroup.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.