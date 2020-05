Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech erwartet für Ende Juni, Anfang Juli erste klinische Daten zu klinischen Tests eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19. Bei den Tests in Europa und den USA gehe es darum, Sicherheit, Wirksamkeit und optimale Dosierung von vier verschiedenen Impfstoffkandidaten zu ermitteln, sagte Vorstandschef Ugur Sahin am heutigen Dienstag in einer Telefonkonferenz.In Europa sind Tests mit insgesamt vier Impfstoffkandidaten an etwa 200 gesunden Probanden im Alter von 18 ...

