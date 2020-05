Die kanadische SSR Mining (CA7847301032) und Alacer Gold Corp. (CA0106791084) teilten gestern mit, dass sie eine definitive Vereinbarung über eine Fusion geschlossen haben.Das fusionierte Unternehmen wird weiter unter dem Namen SSR Mining Inc. geführt und seinen Sitz in Denver, Colorado sowie einen weiteren Geschäftssitz in Vancouver (Kanada) haben.SSR Mining betreibt Minen im US-Bundesstaat Nevada, im kanadischen Saskatchewan sowie im argentinischen Jujuy, während Alacer sich als Goldproduzent mit niedrigen Produktionskosten auf seine Cöpler Mine in der Türkei konzentriert.

