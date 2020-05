Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klaren Kursverlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verlor 1,15 Prozent auf 2.200,77 Einheiten und knüpfte damit an den schwachen Wochenstart an. Der breiter gefasste ATX Prime fiel in einer ähnlichen Größenordnung um 1,08 Prozent auf 1.125,52 Zähler.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich uneinheitlich. Insgesamt blieb die Börsenstimmung verhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...