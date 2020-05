ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Teilnehmer sprachen insgesamt von einem recht ruhigen Verlauf. Die Anleger hätten sich in einem Spannungsfeld zwischen den Hoffnungen über eine Wirtschaftserholung mit den Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie und den Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle bewegt. Es sei das Schlimmste möglicherweise noch nicht überstanden, so ein Marktbeobachter.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.734 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 45,63 (zuvor: 48,67) Millionen Aktien.

Daneben bestimmte die Berichtssaison das Marktgeschehen. Dabei stand der Versicherungssektor im Fokus. Swiss Life hat im ersten Quartal mehr Gebühren eingenommen und trotz der Corona-Pandemie ihre Ziele 2021 bestätigt. Die Pandemie stelle das Unternehmen mit den Verwerfungen an den Finanzmärkten und den reduzierten Geschäftsaktivitäten zwar vor Herausforderungen, im ersten Quartal seien diese Auswirkungen jedoch überschaubar gewesen. Die Aktie erhöhte sich um 0,2 Prozent.

Dagegen ging es für Swiss Re nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent nach unten. Händler verwiesen auf den fehlenden Ausblick der Allianz, was den Sektor belastet habe. Der deutsche Versicherer hatte den Jahresausblick kürzlich zurückgezogen, einige Anleger hätten aber bei der Vorlage ausführlicher Zahlen am Dienstag auf eine Indikation für den Gewinn gehofft. Die Ergebnisse des niederländischen Versicherers Aegon konnten hingegen überzeugen. Der europäische Sektor der Versicherer reduzierte sich um 0,8 Prozent.

Die Logitech-Aktie stieg um 4,9 Prozent. Der Hersteller von Computerzubehör hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 starke Zuwächse erzielt und den Ausblick bekräftigt. Wegen des Coronavirus sei es operativ teils schwierig gewesen, im Endeffekt hätten sich aber durch die Pandemie die Trends hin zu Videokonferenzen und dem Arbeiten von zu Hause beschleunigt, teilte das Unternehmen mit.

Die Aktien von Dufry fielen um 5,6 Prozent. Der auf Duty-Free-Shops spezialisierte Einzelhändler hat im ersten Quartal die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz brach im Auftaktquartal um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Allerdings, merkte Baader Helvea an, sind die Aussichten für das zweite Quartal sogar noch schlechter. Dufry habe angedeutet, dass der Umsatz im April um mehr als 90 Prozent eingebrochen sei. Das spreche für Abwärtsrevisionen bei den Marktschätzungen, so die Analysten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.