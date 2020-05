EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft /Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende von 0,25 - auszuschüttenAusschüttungen/Dividendenbeschlüsse 12.05.2020Leoben - Der Vorstand der AT&S hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2020 eine Dividende in Höhe von 0,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019/20 vorzuschlagen.AT&S verfolgt eine transparente Dividendenpolitik, die sich an den Investitionszyklen und dem Konzernergebnis orientiert. Dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung reflektiert die bevorstehenden Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und neue Technologien sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Ergebnisentwicklung.Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2019/20 werden am 14. Mai 2020 und der Geschäftsbericht am 10. Juni 2020 veröffentlicht.Rückfragehinweis: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobile: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 5925; Mobile: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: VÖNIX, ATX, WBI, ATX GP Börsen: Wien Sprache: Deutsch