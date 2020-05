Der Vorstand des börsennotierten obersteirischen Technologiekonzerns AT&S will für das Geschäftsjahr 2019/20 ein Dividende in der Höhe von 25 Cent je Aktie ausschütten. 2018/19 hatte es 60 Cent geben. (Corona-)Kurzarbeit hatte der Konzern zuletzt keine geplant. Alle Standorte seien ausgelastet.Der Vorschlag an die Hauptversammlung reflektiere die bevorstehenden Investitionen in zusätzliche Kapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...