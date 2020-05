Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), die weltweit erste forschungsbasierte KI-Universität (KI - Künstliche Intelligenz) für Absolventen, hat zwei führende KI-Experten aus den Bereichen Weiterbildung und Technologie in sein Leitungsteam berufen.Dr. Ling Shao wurde zum Executive Vice President und Kanzler der MBZUAI ernannt. Er wird die akademischen Belange der MBZUAI leiten und sicherstellen, dass die Universität im Bereich Hochschulbildung und Forschung im Feld der KI Weltklasseleistungen erbringt. Zusätzlich zu seiner Rolle an der Universität ist Dr. Shao auch CEO und Chief Scientist des Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI), einer in Abu Dhabi ansässigen internationalen Forschungsorganisation, die eine Partnerschaft mit der MBZUAI zur Betreuung von Doktoranden, Entwicklung von Lehrplänen und Forschungskooperation hat.Des Weiteren ernannte die MBZUAI Dr. Behjat Al Yousuf als Executive Vice President for Outreach and Engagement. Dr. Al Yousuf, eine ausgewiesene Expertin aus den Emiraten, wird die externen Partnerschaften der Universität kontrollieren, einschließlich den Kontakten mit der breiteren Öffentlichkeit, Regierungsbehörden und Industriepartnern. Sie wird die Entwicklung und Implementierung der KI-Forschungsinitiativen unterstützen und wird für die Entwicklung, Kontrolle und Durchführung von KI-Beirats- und Beratungsdiensten für Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, einschließlich Regierungsbehörden, Großunternehmen, kleinen und mittelständischen Betrieben und KI-Startups zuständig sein.Professor Sir Michael Brady, Interimspräsident der MBZUAI, meinte zu den Neuernennungen in das Führungsteam: "Unsere Vision war von Anfang an, uns zu einer Hochschuleinrichtung mit Weltklasseniveau zu entwickeln, die neue Standards im Bereich KI setzt. Mit der Aufnahme von Dr. Shao und Dr. Al Yousuf haben wir unser Führungsteam weiter gestärkt, um unsere Universität zu einer führenden Größe in unserem Feld weiterzuentwickeln, die die bestmögliche KI-Bildung für Studenten bietet und gleichzeitig als renommierter Forschungspartner dient."Dr. Shao sagte: "Als erste derartige Einrichtung, die sich exklusiv auf KI-Ausbildung und -Forschung konzentriert, wird die MBZUAI eine wichtige Rolle in unserer künftigen Gesellschaft spielen. Ich empfinde es als Privileg, die Chance zu bekommen, die nächste Generation von KI-Führungskräften zu betreuen."Dr. Al Yousuf sagte: "Es ist mit eine Ehre, über die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence noch mehr zum Wissenschafts- und Technologiesektor der VAE beizutragen. Ich freue mich darauf, die Möglichkeiten der Universität zu nutzen und gleichzeitig mit Einrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors in den VAE und weltweit zusammenzuarbeiten, um neue Lösungen zu entwickeln, dank derer die globale Gesellschaft in das KI-gesteuerte Zeitalter eintreten kann."Für das erste akademische Jahr, das im Januar 2021 beginnen soll, prüft die Universität tausende Bewerbungen aus mehr als 80 Ländern. Das Zulassungsamt der Universität wird bald die ersten Zusagen verschicken.Die MBZUAI wird Master of Science (MSc) und PhD-Programme für weltweite Absolventen anbieten und gleichzeitig politische Entscheidungsträger und Unternehmen auf der ganzen Welt ansprechen, damit KI verantwortungsbewusst als Kraft für positive Veränderungen genutzt wird.Die Universität bietet allen zugelassenen Studenten ein Vollstipendium sowie Leistungen wie Monatszuschuss, Krankenversicherung und Unterkunft. MBZUAI wird mit führenden lokalen und globalen Unternehmen zusammenarbeiten, um Praktika zu sichern und die Studenten bei der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten unterstützen.Informationen zur Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)MBZUAI ist die weltweit erste forschungsbasierte KI-Universität (KI - Künstliche Intelligenz) für Absolventen. Die Universität mit Sitz in Masdar City, Abu Dhabi wurde im Oktober 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Studenten, Unternehmen und Regierungen zu ermöglichen, künstliche Intelligenz als globalen Motor für positiven Fortschritt weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.mbzuai.ac.ae (http://www.mbzuai.ac.ae/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1167030/Dr_Behjat_Al_Yousuf.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1167031/Dr_Ling_Shao.jpgPressekontakt:Feda Kassemfeda.kassem@bcw-global.com+97150 5591815Original-Content von: MBZUAI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144414/4595439