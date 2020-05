AT&S wird 0,25 Euro je Aktie ausschütten, dies soll der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2020 vorgeschlagen werden. "AT&S verfolgt eine transparente Dividendenpolitik, die sich an den Investitionszyklen und dem Konzernergebnis orientiert. Dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung reflektiert die bevorstehenden Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und neue Technologien sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Ergebnisentwicklung", teilt das Unternehmen mit.

