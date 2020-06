Die Novomatic AG zahlt trotz Corona-Kurzarbeit von 3.200 Mitarbeitern 50 Millionen Euro Dividende an Eigentümer Johann (Graf). Details dazu berichtet auch der "Trend" in seiner Ausgabe. Eines muss man Johann lassen, er hat Mut. Wie du weißt bin ich ohnehin ein großer Fan der freien Marktwirtschaft. Es ist noch nicht lange her, da hat KTM-Gründer Stefan (Pierer) für seine Dividenden-Pläne einen Shitstorm ...

