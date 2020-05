NEW YORK (Dow Jones)--Ein Abrutschen im späten Handel hat der Wall Street am Dienstag ein kräftiges Minus beschert. Nachdem sich die Indizes über weitere Strecken in engen Spannen bewegt hatten, nahmen sie im späten Verlauf Fahrt nach unten auf. Der Dow-Jones-Index rutschte unter die Marke von 24.000 Punkten und schloss praktisch auf seinem Tagestief. Alle Sektoren im S&P-500 verzeichneten Abgaben.

Zwar werden die Lockerungen der diversen durch die Pandemie ausgelösten Beschränkungen positiv gesehen, gleichzeitig stiegen die Neuinfektionen in Südkorea, Russland oder Indien weiter an. Auch erhöhten sich in einigen Ländern, die bereits erste Lockerungen beschlossen haben, die Infektionszahlen wieder. Hinzu kamen noch Befürchtungen, dass sich die konjunkturelle Erholung langsamer vollziehen könnte als von den Märkten erhofft. Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, hatte zudem vor einer zu schnellen Lockerung der verhängten Pandemie-Beschränkungen in den USA gewarnt. Die Konsequenzen könnten "wirklich schwerwiegend" sein.

Wenn man sich in der Welt umsehe, gebe es Anzeichen dafür, dass die Virus-Krankheit wieder aufflamme, wenn Länder ihre Wirtschaftskontrollen lockerten, sagte Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis-Fed. "Je länger dies leider andauert, desto allmählicher wird die Erholung wahrscheinlich sein", fügte er hinzu.

"Die Märkte werden tagtäglich von Nachrichten über neue Lockerungen angetrieben", sagte Mark Saylor, Portfoliomanager bei Penn Mutual Asset Management. "So gibt es einige positive Entwicklungen aus der Region New York, aber dagegen Zwischenfälle in Gebieten, die vielleicht zu früh gelockert haben". Im Bundesstaat New York werden die strengen Corona-Einschränkungen in dieser Woche erstmals gelockert. Ausgenommen ist allerdings die Metropole New York City, die bis mindestens Juni im Ausnahmezustand bleibt, so Bürgermeister Bill de Blasio.

Der Dow-Jones-Index reduzierte sich um 1,9 Prozent auf 23.765 Punkte. Der S&P-500 fiel um 2,1 Prozent auf 2.870 Punkte und für den Nasdaq-Composite ging es um 2,1 Prozent auf 9.003 Punkte nach unten. Dabei standen 679 (Montag: 1.007) Kursgewinnern an der NYSE 2.262 (1.913) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 71 (89) Aktien.

Teuerungsdaten aus den USA sorgten nur für kleinere Bewegungen am Devisen- und Goldmarkt. Die Zahlen zeigten den stärksten Rückgang der Inflation seit 2008.

Öl steigt mit Hoffnung auf Fördersenkungen

Kräftiger nach oben ging es mit den Ölpreisen. Investoren setzten darauf, dass die allmähliche Öffnung der Wirtschaft die Nachfrage erhöhen wird. Zu Wochenbeginn hatte Saudi-Arabien zudem über verstärkte Produktionssenkungen informiert, denen sich einige Golfstaaten angeschlossen haben. Nun hoffen Anleger auf weitere preisstützende Maßnahmen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 6,4 Prozent auf 25,68 Dollar, Brent legte um 1,0 Prozent auf 29,93 Dollar zu.

Der Dollar gab nach seinem jüngsten Höhenflug etwas nach, auch aufgrund der niedrigen Inflationsdaten. Im späten Verlauf konnte er einen Teil seiner Abgaben aber wieder aufholen. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,0850 Dollar.

Der Goldpreis legte leicht zu, gestützt vom nachgebenden Dollar, blieb aber in seiner Spanne um 1.700 Dollar je Feinunze. Die schwache Teuerung brachte nur leichten Druck auf den Preis. Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben stieg die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.702 Dollar.

Für die Notierungen am Anleihemarkt ging es deutlich nach oben. Auslöser war die starke Nachfrage bei einer Auktion neuer zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die Rendite lag dabei auf einem Rekordtief bei 0,70 Prozent. Die Anleihen profitierten aber auch von der negativen Entwicklung am Aktienmarkt, hieß es. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 4,2 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

Grubhub-Aktien haussieren mit angeblichem Uber-Gebot

Der Fahrdienstvermittler Uber will sich mit der Übernahme des Essens-Lieferdienstes Grubhub verstärken. Uber, Betreiber eines eigenen Essens-Lieferdienstes, spreche mit Grubhub über einen Zusammenschluss, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Beide Unternehmen verhandelten aktuell, so die informierten Personen. Es sei aber nicht garantiert, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommt. Die Grubhub-Aktie haussierte um 29 Prozent, die Titel von Uber legten um 2,4 Prozent zu.

Die Aktie des Vermögensverwalters Blackrock litt unter der Nachricht, dass sich mit PNC Financial Services Group der größte Einzelaktionär zurückziehen will, der aktuell rund 22 Prozent an Blackrock hält und 1995 eingestiegen war. Blackrock verbilligten sich um 7,8 Prozent. PNC fielen um 2,1 Prozent.

Die Boeing-Aktie verlor 2,9 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat zum ersten Mal in sieben Jahren weniger als 5.000 Aufträge in den Büchern stehen. Ursächlich sind die umfangreichen Stornierungen für Maschinen des Typs 737 Max. Im April erhielt Boeing keine neuen Aufträge.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.764,78 -1,89 -457,21 -16,73 S&P-500 2.870,12 -2,05 -60,20 -11,16 Nasdaq-Comp. 9.002,55 -2,06 -189,79 0,33 Nasdaq-100 9.112,45 -2,01 -186,48 4,34 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -1,2 0,18 -103,7 5 Jahre 0,32 -3,2 0,35 -160,5 7 Jahre 0,52 -3,3 0,55 -173,2 10 Jahre 0,67 -4,2 0,71 -177,3 30 Jahre 1,37 -4,5 1,42 -169,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0850 +0,41% 1,0817 1,0811 -3,3% EUR/JPY 116,30 -0,03% 116,30 116,35 -4,6% EUR/CHF 1,0519 +0,02% 1,0517 1,0518 -3,1% EUR/GBP 0,8836 +0,86% 0,8771 0,8764 +4,4% USD/JPY 107,19 -0,44% 107,38 107,63 -1,5% GBP/USD 1,2279 -0,45% 1,2331 1,2335 -7,3% USD/CNH (Offshore) 7,1067 +0,00% 7,1046 7,1081 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.826,51 +2,99% 8.751,76 8.908,76 +22,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,68 24,14 +6,4% 1,54 -56,8% Brent/ICE 29,93 29,63 +1,0% 0,30 -52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.702,27 1.697,35 +0,3% +4,92 +12,2% Silber (Spot) 15,49 15,60 -0,7% -0,11 -13,2% Platin (Spot) 762,90 761,00 +0,2% +1,90 -20,9% Kupfer-Future 2,35 2,38 -1,3% -0,03 -16,3% ===

