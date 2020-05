Beyond Meat Aktie 156 Prozent Anstieg seit 18. März Börsennotierte Hersteller tierfreier Produkte befinden sich ungeachtet der Corona-Krise im Aufwind. So erhöhte sich der Preis der Beyond Meat Aktien seit dem 18. März um rund 156 Prozent. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, entwickelten sich auch die Kurse anderer Branchengrößen bedeutend besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...