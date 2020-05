FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.341 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EURFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.249 EUR45R XFRA US38983D3008 GREAT AJAX CORP. DL -,01 0.157 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.225 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.192 EURIQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.035 EURIQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.408 EURIQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.052 EURIUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 1.843 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.324 EURIUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.048 EURIQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.194 EURIQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.128 EURIUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.171 EURIQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.135 EUREUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 1.192 EURIQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.029 EURIBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.177 EURIBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.249 EURFV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.113 EURBBK XFRA US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5 0.415 EUR36BE XFRA IE00BK4W7N32 ISH2-DL C.BD U. DL DIS. 0.018 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.138 EURQDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD 0.072 EURQDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD 0.068 EURQDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD 0.051 EUR1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.074 EURIBB1 XFRA IE00BGPP6697 ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 0.052 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EURNA8 XFRA NO0004895103 NTS ASA NK 1 0.090 EURSXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF 0.078 EURAIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.378 EURSXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD 0.052 EURYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.046 EUR