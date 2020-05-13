FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 13.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NWC XFRA NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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NWC XFRA NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.
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