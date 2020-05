Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten HelloFresh kennt derzeit kein Halten. Am gestrigen Dienstag hat das Papier bei 41,20 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Die Aktie gewann 4,4 Prozent und war damit erneut unter den Spitzenwerten im MDAX zu finden. Im Ein-Jahresvergleich führt die Aktie von HelloFresh die Gewinnerliste im MDAX sogar unangefochten an. Mehr als 370 Prozent ging es in den vergangenen 52 Wochen bei dem Wert nach oben. Mit deutlichem Abstand folgen hier auf den Plätzen zwei und drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...