FRANKFURT, 12. Mai (WNM/Reuters/Edward Taylor) - Die Zulassungen von Elektroautos in Europa stiegen im ersten Quartal 2020 um 57,4 Prozent. Das machte jedoch nach Angaben der Autoindustrie immer noch nur 4,3 Prozent der Gesamtzulassungen aus. Die Autohersteller haben Schwierigkeiten, sich den strengen neuen Vorschriften zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung anzupassen. Der Gesamtabsatz von Personenkraftwagen in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation ...

