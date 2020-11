Berlin (ots) - Noch immer ist die US-Präsidentschaftswahl nicht entschieden. Von Dienstag 6 Uhr bis Mittwoch 23 Uhr sendete WELT Nachrichtensender durchgehend 41 Stunden live. Und selbstverständlich ging es heute Morgen ab 6 Uhr weiter. Am Mittwoch war das Interesse der Zuschauer an dem Kopf-an-Kopf-Rennen groß: Der Nachrichtensender WELT erzielte einen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der Spitze lag der Marktanteil bei 15,0 Prozent. Fast jeder fünfte Mann (14-49) hatte in der Spitze WELT eingeschaltet (19,2 Prozent). Der Tagesmarktanteil bei den Männern 14-49 lag bei 5,3 Prozent (ntv: 3,6%).Wie groß das Interesse an der US-Wahl ist, zeigt auch die Primetime am Mittwoch: WELT holte zwischen 20 und 23 Uhr einen Marktanteil von 2,9 Prozent in der Zielgruppe (ntv: 1,0).Der Tagesmarktanteil vom Mittwoch war der viertstärkste in der Sendergeschichte. Höhere Marktanteile erzielten bisher nur der Tag der Beisetzung von Pop-Ikone Michael Jackson (7.7.2009) sowie die Berichterstattung zum Amoklauf in München (22.07.2016) und den Terroranschlägen vom November 2015 in Paris (14.11.2015).Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesDaten z.T. vorläufig gewichtetPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4754124