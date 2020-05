Der asiatische Handel reagierte mit Verlusten auf die Warnung aus den USA. Während das Weiße Haus auf eine schnelle Öffnung der US-Wirtschaft drängt, warnte der hauseigene Gesundheitsexperte in einem virtuellen Treffen mit dem US-Senat vor erheblichen Gefahren für Leib und Leben der US-Bevölkerung, wenn die Öffnung zu früh und zu schnell vorgenommen wird.Die Wall Street schloss bereits tief im Minus. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite Index schlossen nahe der Tagestiefs und fielen unter dem Strich mehr als 2 %. Der DAX Future schloss den gestrigen Handel mit einem Minus von 2,33 % und erlebte heute früh einen Rebound. Zum Ende des asiatischen Handels notiert der DAX Future mit einem Plus von 0,96 %. Für die Eröffnung des deutschen Handels bedeutet das immer noch ein Minus, aber ein geringeres im Vergleich zum Börsenschluss an der Wall Street.

