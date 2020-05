Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In welche Richtung bewegt sich der Markt? Das war gestern höchst unklar, der DAX schloss nahezu auf Vortagesniveau. Heute dürfte sich der Lage zum Handelsauftakt ändern. Der deutsche Leitindex ist schon vorbörslich massiv unter Druck. Bei den Einzelwerten geht es heute um Ping an, Ali Health, Novavax, TUI, Sixt, United Internet, Commerzbank und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.