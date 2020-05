FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf um ein paar Punkte nach oben. Der Juni-Kontrakt steigt um 33,5 auf 10.692 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.694,5 und das Tagestief bei 10.567,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.395 Kontrakte.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März in einer Erholungsbewegung, wobei sich das mittelfristige Aufwärtsmomentum nach Aussage der Charttechniker der Commerzbank weiter abschwächt und sich damit in Richtung eines "normalen" Niveaus bewege. Nachdem der Ausbruch nach oben jüngst nicht glückte, stehe der Rückfall in die alte Trading-Range zwischen 10.200 und 10.810 Punkten nun wieder auf der Agenda.

May 13, 2020 02:22 ET (06:22 GMT)

