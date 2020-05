Der Börsen-Wecker vom 13.05.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Dax unter Druck - Corona-Sorgen dominieren wieder Der Dax kommt in dieser Woche nicht in die Gänge: Am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax.. weiterlesen Unternehmen Tui streicht tausende Jobs Touristikkonzern Tui setzt nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...