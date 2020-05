Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart 1,3 Prozent tiefer. Der heimische Markt würde mit erneuten Verlusten bereits den 3. Minustag in Folge in der laufenden Wochen absolvieren. Die europäischen Leitbörsen werden ebenfalls klar im Minus erwartet. ...

