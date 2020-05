Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag in einer Schaltkonferenz der Unionsfraktion nach Angaben der ARD "Hoffnungen auf eine schrittweise Öffnung" der Grenzen genährt. Ihr sei es wichtig, dass die Kontrollen "nicht bis Ultimo fortgesetzt" würden, berichtete der Sender unter Verweis auf Informationen seines Hauptstadtstudios. Dazu werde es "an vielen Stellen voraussichtlich einen mehrstufigen Plan geben".

Der Unions-Innenexperte Armin Schuster (CDU) rief Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Morgen zu entsprechenden Öffnungsschritten auf. "Ich hoffe, er erleichtert, indem er alle Grenzübergänge kontrolliert, aber öffnet" sagte er im ARD-Morgenmagazin". "Und ich hoffe, dass er vor allen Dingen einen großen Schritt macht, nämlich die Grenzbevölkerung diesseits und jenseits der Grenze komplett für die Reise freistellt."

Das Bundeskabinett will am Mittwoch über die Frage der Grenzöffnungen beraten. Am Mittag äußert sich Merkel zudem in einer Regierungsbefragung im Bundestag zu der Corona-Strategie der Regierung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte in der Süddeutschen Zeitung erneut, man solle "in dieser Woche die Grenzschließung beenden und Europa wieder herstellen". Es brauche nun Regeln, die die Menschen vor der Ausbreitung des Coronavirus schützten, aber nicht an nationalen Grenzen Halt machten. FDP-Fraktionsvize Markus Theurer forderte im Handelsblatt, Seehofer müsse "endlich seine Blockade gegen Grenzöffnungen aufgeben".

Unterdessen erhöhten die europäischen Konservativen den Druck auf die EU-Kommission, sich für die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vom 15. Mai an einzusetzen. In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) forderten Abgeordnete der Europäischen Volkspartei aus der ganzen EU ein Ende der Kontrollen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Quarantänevorschriften für EU-Bürger, die in ein anderes EU-Land reisen, sollten aufgehoben werden.

